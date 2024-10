Real Housewife Maria Tailor werd gewaarschuwd voor rapper Diddy

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Maria Tailor (41), bekend van ‘Real Housewives of Amsterdam’, was als jonge vrouw aanwezig op een jacht van de rapper. Ze werd destijds, zeventien jaar geleden, al geattendeerd op het gewelddadige gedrag van Sean ‘Diddy’ Combs (54).

Sean ‘Diddy’ Combs wordt aangeklaagd voor mensenhandel, dwang tot seksuele handelingen en het leiden van een criminele organisatie.

Op het feestje heerst een ‘rare sfeer’, iets wat de toen 24-jarige Maria Tailor meteen opmerkt bij haar aankomst op de jacht van de rapper. In haar podcast #GeenFilter vertelt ze: “Ik ben dus ooit in Cannes terechtgekomen op een jacht van Diddy”. Ze raakte aan de praat met een man die zei: “Ja, jij bent eigenlijk niet zo slim, hè? Want wat doe je ook hier eigenlijk op deze boot? Puff Diddy gebruikt drugs. Hij slaat vrouwen. Het is een tiran.”

De realityster gaat verder: “Ik zat daar en ik dacht: jezus, deze man zit me allemaal ellende te vertellen. En toen dacht ik inderdaad: wat doe ik hier? Ik ga lekker naar huis. Ik ga lekker m’n vriend bellen.”

P.Diddy ligt momenteel flink onder vuur. Bekijk de video hieronder:

