Rechtszaak tegen Diddy gepland in mei

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen rapper Sean ‘Diddy’ Combs vindt komend voorjaar plaats. Een rechter in New York heeft donderdag tijdens een hoorzitting in Manhattan de start van het proces vastgesteld op 5 mei, melden Amerikaanse media. Dat komt overeen met de wens van zijn advocaten die om een behandeling in april of mei vroegen.

Combs werd in september gearresteerd en zit sindsdien vast. Hij wordt beschuldigd van mensenhandel, het dwingen tot seksuele handelingen en het runnen van een criminele organisatie. Tijdens een eerste hoorzitting, drie weken geleden, verklaarde de 54-jarige artiest onschuldig te zijn.

Bij de zitting van donderdag was Combs voor het eerst fysiek aanwezig. Ook zijn moeder Janice werd in de rechtbank gezien, samen met drie van zijn zeven kinderen.

Lastercampagne

Tegen Combs zouden tientallen aanklachten van seksueel misbruik zijn ingediend. Van de slachtoffers zouden er 25 destijds minderjarig zijn geweest.

Eerder donderdag werd bekend dat het juridisch team van Combs de Amerikaanse overheid beschuldigt van een lastercampagne. De advocaten van de rapper beweren dat er “talloze pogingen” zijn gedaan om het recht van de artiest op een eerlijk proces te ondermijnen.