Joost Klein hielp kandidaat The Voice van Vlaanderen in moeilijke periode

Tekst: Denise Delgado

Joost Klein is van grote betekenis geweest voor ‘The voice van Vlaanderen’-kandidate Ibe Bogaert. In een interview met het Belgische HLN vertelt ze dat haar coach haar niet alleen muzikaal vooruit heeft geholpen, maar ook mentaal veel voor haar heeft betekend.

Donkere gedachten

Ibe deelde tijdens haar auditie al openhartig dat ze het de afgelopen jaren zwaar heeft gehad. Zo verloor ze haar moeder door zelfdoding en kampte ze zelf ook met donkere gedachten. Vlak voor haar deelname aan het programma verbleef ze zelfs drie weken in een psychiatrische instelling.

Oprechte persoonlijkheid

Tijdens haar auditie draaide Joost al snel voor haar om. Volgens Ibe voelde het contact tussen hen meteen vertrouwd, mede doordat Joost zelf ook al op jonge leeftijd allebei zijn ouders verloor. Toen zij haar verhaal vertelde, ontstond er volgens haar direct een echt gesprek. “Hij is een waanzinnig lieve en authentieke gast,” zegt ze over Joost.

Zelfvertrouwen

Volgens Ibe zit Joost’ steun niet alleen in zangadvies of podiumpresentatie. Ze zegt dat hij haar vooral heeft geholpen om weer in zichzelf te geloven. “Het belangrijkste wat Joost me heeft bijgebracht, is zelfvertrouwen”

Ze vertelt dat ze op het podium vaak last had van angst, maar dat Joost haar handvatten gaf om daarmee om te gaan. Dankzij die tips lukt het haar nu beter om van het optreden zelf te genieten.

Ook op een andere manier probeert Joost haar te steunen. Ibe vertelt dat hij vaak affirmaties opschrijft: korte, positieve zinnen om jezelf kracht te geven. Onlangs schreef hij er ook een voor haar. Op dat briefje stond dat ze goed kan zingen. Ibe bewaart het in haar auto en is daar zichtbaar trots op.

