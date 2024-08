Joost Klein overweegt aangifte tegen songfestivalorganisatie

Joost Klein overweegt aangifte van smaad te doen tegen songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU). Het management heeft daarvoor contact gezocht met advocaat Gerard Spong, meldt Shownieuws.

Het nieuws komt een dag nadat AVROTROS had aangegeven geen aangifte te willen doen. De omroep reageerde daarmee op een open brief van Spong in de Volkskrant. De advocaat schreef dat het “zonder meer een smadelijke aantijging” is dat de EBU, ondanks dat er volgens het Zweedse Openbaar Ministerie geen of onvoldoende bewijs is, blijft volhouden dat Joost Klein “een diskwalificatiewaardig feit zou hebben gepleegd”.

Dat AVROTROS er geen zaak van wil maken vindt Spong “zwak”. “Ze zullen er wel hun redenen voor hebben. Ze moeten wellicht volgend jaar ook nog voort met de EBU, dus misschien denken ze: we moeten geen gelazer hebben. Ik vind het slappe hap”, zegt hij daarover tegen Shownieuws. “Joost is de aangewezen persoon om wél aangifte te doen. Ik ben gebeld door de manager van Joost en we gaan er eens over nadenken.”

Gebrek aan bewijs

De Zweedse aanklager maakte vorige week bekend dat het strafrechtelijk onderzoek naar Klein is gestaakt wegens gebrek aan bewijs. De artiest mocht in mei niet meedoen aan de finale van het Eurovisie Songfestival na een aanvaring met een cameravrouw. AVROTROS spreekt binnenkort met de EBU over de diskwalificatie.

Het management van Klein en Spong waren woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.