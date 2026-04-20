Ryan Reynolds ‘nog nooit zo trots’ op Blake Lively tijdens juridische strijd

Tekst: Denise Delgado

Ryan Reynolds heeft zich openlijk uitgesproken over zijn vrouw Blake Lively. In een interview in de ochtendshow ‘Today’ vertelde de acteur dat hij enorm veel bewondering heeft voor de manier waarop Blake omgaat met de rechtszaak rond regisseur Justin Baldoni.

Zonder inhoudelijk te veel op de zaak in te gaan, liet Ryan duidelijk merken hoe trots hij op haar is. Volgens hem zien veel mensen maar een klein deel van wat er werkelijk speelt. Juist daarom raakt het hem hoe Blake zich volgens hem met veel integriteit door deze periode heen slaat.

Ryan benadrukte ook hoe belangrijk zijn gezin voor hem is. Samen met Blake heeft hij vier kinderen, en volgens de acteur zijn zij uiteindelijk het enige dat er echt toe doet. Als alle onrust en aandacht wegvallen, blijven zijn vrouw en kinderen voor hem het belangrijkst.

Grensoverschrijdend gedrag

Blake beschuldigt Justin Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens de opnames van It Ends With Us. Daarnaast stelt ze dat hij een smaadcampagne tegen haar is begonnen. De rechtszaak staat gepland voor mei.

