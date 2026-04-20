New York Screening Of Amazon Prime Video's 'another Simple Favor'

Ryan Reynolds ‘nog nooit zo trots’ op Blake Lively tijdens juridische strijd

Tekst: Denise Delgado

20/04/2026

Ryan Reynolds heeft zich openlijk uitgesproken over zijn vrouw Blake Lively. In een interview in de ochtendshow ‘Today’ vertelde de acteur dat hij enorm veel bewondering heeft voor de manier waarop Blake omgaat met de rechtszaak rond regisseur Justin Baldoni.

Zonder inhoudelijk te veel op de zaak in te gaan, liet Ryan duidelijk merken hoe trots hij op haar is. Volgens hem zien veel mensen maar een klein deel van wat er werkelijk speelt. Juist daarom raakt het hem hoe Blake zich volgens hem met veel integriteit door deze periode heen slaat.

Lees ook: Blake Lively over aanklacht Justin Baldoni: ‘Wanhopig’

Ryan benadrukte ook hoe belangrijk zijn gezin voor hem is. Samen met Blake heeft hij vier kinderen, en volgens de acteur zijn zij uiteindelijk het enige dat er echt toe doet. Als alle onrust en aandacht wegvallen, blijven zijn vrouw en kinderen voor hem het belangrijkst.

Grensoverschrijdend gedrag

Blake beschuldigt Justin Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens de opnames van It Ends With Us. Daarnaast stelt ze dat hij een smaadcampagne tegen haar is begonnen. De rechtszaak staat gepland voor mei.

Bekijk ook:

LEES OOK

Oud-journalist Jan Donkers overleden op 82-jarige leeftijd
Gerard Joling reageert op bierincident: ‘Ik ben er niet trots op’
Column: Van 0 naar 13 in 2 dagen
Weet je nog? André van Duin met De Balletjes Van De Koningin

Uit andere media

Vriendin Makelaar Mandy

Makelaar Mandy: ‘Ik adem één keer diep in. ‘U zei dat u maandag iets concreets van me nodig had”
Weekend Koningspaar Komt Aan In Philadelphia

Column: Van 0 naar 13 in 2 dagen
Party Premiere Harry Potter En Het Vervloekte Kind

Mari van de Ven over de haartrends van de lente: ‘Kies wat echt bij je past’
Sante Dokter Tamara

Dokter Tamara over waarom afvallen zo complex is
Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise