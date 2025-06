Hoogzwangere Meghan en Harry dansen erop los in throwback-video

Tekst: Denise Delgado

Royals zijn net mensen! Voor Lilibets vierde verjaardag deelt Meghan Markle (43) bijzondere throwbacks op Instagram. De opvallendste: een video waarin ze samen met prins Harry (40) losgaat in een ziekenhuiskamer, twerk-moves en al.

Baby mama dance

We kennen ze als hertog en hertogin, maar thuis zijn Meghan en prins Harry blijkbaar net zo losjes als ieder ander stel. Weet je nog, die virale baby mama dance-trend van een paar jaar geleden, waarbij hoogzwangere vrouwen samen met hun partner in een ziekenhuiskamer op het gelijknamige nummer dansten? Blijkt dus: Meghan en Harry deden daar destijds vrolijk aan mee! Net als onze collega’s bij Royalty delen we de beelden graag met jullie.

Bevalling op gang helpen

Op de beelden zien we vooral Meghan in actie, dansend in een ziekenhuisjasje en zichtbaar hoogzwanger, vermoedelijk om de bevalling op gang te helpen. Harry, casual in een grijze hoodie, duikt af en toe dansend het beeld in.

‘Vandaag vier jaar geleden gebeurde dit ook,’ pent Meghan onder de geinige video. ‘Onze beide kinderen waren een week na de uitgerekende datum nog steeds niet geboren. Dus toen pittig eten, al dat wandelen en acupunctuur niet werkte, was er nog maar één ding wat we konden doen!’

Lilibet werd uiteindelijk op 4 juni 2021 geboren. Eerder verwelkomde het stel in 2019 al zoon Archie. En voor wie benieuwd is: Harry deelde in zijn boek Spare al uitgebreid zijn kant van het bevallingsverhaal.

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @MEGHAN