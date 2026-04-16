Slotdag Werkbezoek Koningspaar Aan Verenigde Staten

© ANP

Koningspaar kijkt mee met operaties tijdens ziekenhuisbezoek in Miami

Tekst: Denise Delgado

16/04/2026

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kregen woensdag in een ziekenhuis in Miami een bijzonder inkijkje achter de schermen. In het Miami Cardiac and Vascular Institute mochten ze live meekijken met meerdere operaties.

Vanuit een centrale ruimte volgde het koningspaar via schermen verschillende ingrepen die op dat moment in de operatiekamers plaatsvonden. Ook spraken ze via een telefoonverbinding met een chirurg die tijdens het bezoek aan het opereren was.

Willem-Alexander en Máxima toonden zich zichtbaar geïnteresseerd en stelden veel vragen. Daarnaast mochten ze ook zelf medische instrumenten vasthouden en oefenen met het plaatsen van een stent. Dat ging volgens de aanwezigen goed. “Nu kan ik ook een stent plaatsen in plaats van een vliegtuig laten landen”, grapte de koning.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Simulaties met virtualrealitybrillen

Tijdens het bezoek probeerden Willem-Alexander en Máxima ook virtualrealitybrillen uit. Die worden in het ziekenhuis gebruikt om artsen via simulaties voor te bereiden op operaties. Het ziekenhuis werkt samen met Nederlandse bedrijven aan innovaties op het gebied van hart- en vaatziekten.

Lees meer Royalty

Uit andere media

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel.

Meer van Denise