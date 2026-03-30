Nepvideo’s van kroonprinses Elisabeth duiken op op Facebook

Tekst: Denise Delgado

Het Koninklijk Paleis laat weten de neppe beelden van Elisabeth te betreuren. Inmiddels zouden er al stappen zijn gezet om het materiaal offline te laten halen.

Foto’s met prins Georg

Op het nepprofiel zijn uiteenlopende beelden te zien waarin Elisabeth zogenaamd poseert voor de camera. Zo circuleert er onder meer een afbeelding waarop ze lijkt te zijn afgebeeld met prins Georg van Liechtenstein, alsof de twee een stel vormen. Ook zijn er gemanipuleerde video’s te zien, waaronder eentje waarin ze met champagne poseert bij zonsondergang en een andere video die volgens de Vlaamse omroep VRT veel verontwaardiging heeft opgeroepen.

28.000 volgers

Tussen de vervalste beelden staan ook echte foto’s van Elisabeth en andere leden van de Belgische koninklijke familie. Het nepaccount gebruikt de naam ‘Elizabeth’ in plaats van Elisabeth en heeft inmiddels zo’n 28.000 volgers opgebouwd.

Een van de eerder opgedoken beelden, waarop Elisabeth samen met prins Georg te zien zou zijn, verscheen in september al op sociale media. Toen gingen al geruchten rond over een mogelijke romance, maar het Liechtensteinse hof liet destijds weten dat het om een vervalsing ging die met AI was gemaakt.

De kwestie past in een bredere discussie over deepfakes en kunstmatige intelligentie. Eerder dit jaar kwam ook platform X onder vuur te liggen vanwege het op grote schaal genereren van seksuele deepfakes van vrouwen en minderjarigen via AI-chatbot Grok.

