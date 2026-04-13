Filip Eleonore Mathilde

Belgische royals vieren dubbel feest met nieuwe vader-dochterfoto

Tekst: Denise Delgado

13/04/2026

Bij het Belgische koningshuis valt deze week dubbel feest te vieren. Koning Filip is op 15 april jarig en een dag later viert prinses Eléonore haar verjaardag. Ter gelegenheid daarvan heeft het hof alvast een nieuwe foto van vader en dochter gedeeld.

Throwback

Op Instagram laat het paleis weten dat het om een bijzondere knipoog naar het verleden gaat. Voor de gelegenheid is een bekende foto uit 2016 opnieuw nagebootst. Op zowel de oude als de nieuwe foto zijn koning Filip en zijn jongste dochter samen te zien in de tuinen bij het paleis.

Lees ook: In beeld: prinses Eléonore van België

Bij het bericht schrijft het hof dat kleine kinderen groot worden. Daarmee wordt duidelijk verwezen naar het grote verschil tussen de opname van toen en die van nu.

Hoe koning Filip en prinses Eléonore hun verjaardagen precies gaan vieren, heeft het Belgische hof niet bekendgemaakt. Eléonore volgt sinds de zomer van 2023 les in het Engels aan de International School of Brussels.

Lees ook: Mette-Marit onverwacht toch aanwezig bij Belgisch staatsbezoek

Bekijk ook:

LEES OOK

Dít staat Willem-Alexander en Máxima te wachten in de VS
Prins Pieter-Christiaan moet Rotterdamse marathon voortijdig staken
Prins Harry aangeklaagd wegens smaad door voormalige liefdadigheidsorganisatie
Koningspaar aangekomen in Philadelphia voor werkbezoek aan VS
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Horoscoop

Horoscoop: Dit kun je verwachten van week 16
Weekend Boekenbal 2025 Jade Kops

Jade Kops geniet na weken binnen van ‘heerlijk rondje buiten’
Vriendin seks koppel

Emily: ‘Ik viel als een blok voor de man die ik moest controleren op fraude’
Sante Niet Douchen Na Sporten

Hoe erg is het om niet te douchen na het sporten?
