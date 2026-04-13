Belgische royals vieren dubbel feest met nieuwe vader-dochterfoto

Tekst: Denise Delgado

Bij het Belgische koningshuis valt deze week dubbel feest te vieren. Koning Filip is op 15 april jarig en een dag later viert prinses Eléonore haar verjaardag. Ter gelegenheid daarvan heeft het hof alvast een nieuwe foto van vader en dochter gedeeld.

Throwback

Op Instagram laat het paleis weten dat het om een bijzondere knipoog naar het verleden gaat. Voor de gelegenheid is een bekende foto uit 2016 opnieuw nagebootst. Op zowel de oude als de nieuwe foto zijn koning Filip en zijn jongste dochter samen te zien in de tuinen bij het paleis.

Bij het bericht schrijft het hof dat kleine kinderen groot worden. Daarmee wordt duidelijk verwezen naar het grote verschil tussen de opname van toen en die van nu.

Hoe koning Filip en prinses Eléonore hun verjaardagen precies gaan vieren, heeft het Belgische hof niet bekendgemaakt. Eléonore volgt sinds de zomer van 2023 les in het Engels aan de International School of Brussels.

