Mette-Marit onverwacht toch aanwezig bij Belgisch staatsbezoek

Tekst: Denise Delgado

Koning Filip en koningin Mathilde arriveerden dinsdag in Noorwegen. Dinsdagmiddag staat een officieel gesprek op het paleis op het programma met het Noorse koningspaar en kroonprins Haakon en Mette-Marit. Het staatsbezoek duurt in totaal drie dagen.

‘Mijn ziekte bepaalt mijn dag’

In een interview met de Noorse omroep NRK vertelde Mette-Marit vrijdag dat haar gezondheid grote invloed heeft op haar rol. Ze zei dat haar ziekte haar dagelijks leven bepaalt en ook de vraag beïnvloedt in hoeverre ze haar functie nog kan uitvoeren. Tegelijk benadrukte ze dat ze, zolang het kan, naast Haakon wil blijven staan.

Monarchie onder druk

De steun voor het Noorse koningshuis is de laatste tijd afgenomen. Daarbij speelt onder meer de ophef over Mette-Marits contact met Jeffrey Epstein mee. In het interview erkende ze dat er contact is geweest, maar zei ze dat ze zich door hem gemanipuleerd en bedrogen voelt.

