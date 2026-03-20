Mette-Marit openhartig over Epstein-contact: ‘Ik werd gemanipuleerd’

Tekst: Denise Delgado

20/03/2026

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft in een beladen televisie-interview eindelijk het stilzwijgen doorbroken over haar omstreden banden met Jeffrey Epstein. Tijdens het gesprek met de Noorse omroep NRK hield de 52-jarige royal het zichtbaar niet droog. Geëmotioneerd en met tranen in haar ogen benadrukte ze dat niet zij, maar de slachtoffers centraal moeten staan.

Zware periode

Volgens Mette-Marit komt haar reactie nu pas, omdat ze zich de afgelopen tijd eerst op haar gezin wilde richten. Daarmee verwijst ze naar de zware periode rond haar zoon Marius Borg Høiby, die wordt beschuldigd van veertig strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling.

In het interview erkent de kroonprinses dat ze destijds niet goed genoeg heeft onderzocht wie Epstein werkelijk was. Ze zegt nu vol spijt terug te kijken op het contact. “Uiteraard had ik gewild dat ik hem nooit had ontmoet”, klinkt het. Tegelijkertijd maakt ze duidelijk dat zij zichzelf niet als slachtoffer ziet. “Het is niet zielig voor mij”, zegt ze geëmotioneerd. Volgens haar verdienen juist de slachtoffers gerechtigheid.

Goedgelovig

Uit de inmiddels openbaar geworden Epstein-documenten blijkt dat Mette-Marit en Epstein geregeld contact met elkaar hebben gehad. De kroonprinses stelt dat ze toen niet op de hoogte was van het misbruik, maar wel signalen oppikte dat er iets niet klopte. Naar eigen zeggen werd ze ‘gemanipuleerd en bedrogen’. “Hij maakte misbruik van me omdat we gemeenschappelijke vrienden hadden. Ik was goedgelovig.”

Ook kroonprins Haakon komt in het interview aan het woord. Hij vertelt dat hij wist van het contact tussen zijn vrouw en Epstein, omdat zij alles met elkaar delen. Haakon heeft Epstein zelf ook ontmoet. Uiteindelijk, zo zegt hij, kwam Mette-Marit tot het inzicht dat Epstein iemand was die het niet goed met haar voorhad.

Het interview verschijnt op een moment waarop de Noorse koninklijke familie al wekenlang onder een vergrootglas ligt. Mette-Marit kreeg in eigen land veel kritiek omdat ze zich lang vrijwel niet uitliet over de kwestie. Intussen liep haar populariteit flinke schade op en beëindigden verschillende organisaties de samenwerking met haar.

BEELD: GETTY IMAGES/SCREENSHOT: NRK

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

