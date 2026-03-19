Mette-Marit geeft tekst en uitleg over Epstein na aanhoudende kritiek

Tekst: Denise Delgado

Na weken van ophef lijkt kroonprinses Mette-Marit eindelijk openheid van zaken te geven over haar veelbesproken contacten met Jeffrey Epstein. Volgens Noorse media heeft de royal donderdag een interview opgenomen met omroep NRK. Ook kroonprins Haakon zou aan het gesprek hebben meegewerkt. De uitzending wordt vrijdag verwacht.

Daar blijft het niet bij. Volgens Aftenposten komt Mette-Marit vrijdag ook nog met een aparte verklaring over haar contacten met de in ongenade gevallen financier en zedendelinquent. Of ze zich daarin ook zal uitlaten over de rechtszaak rond haar zoon Marius Borg Høiby, haar positie binnen het koningshuis of haar broze gezondheid, is voorlopig nog onduidelijk.

De druk op de Noorse kroonprinses is de afgelopen weken flink opgelopen. Terwijl het koningshuis al geruime tijd wordt overschaduwd door schandalen en onrust, hield Mette-Marit zich zelf vrijwel volledig op de vlakte. Juist dat zwijgen kwam haar in eigen land op forse kritiek te staan.

Populariteit teruggelopen

De gevolgen lijken inmiddels voelbaar. Haar populariteit is de afgelopen tijd stevig teruggelopen en meerdere organisaties zouden de samenwerking met haar hebben beëindigd. Daarmee groeit de druk op de kroonprinses om eindelijk openheid van zaken te geven.

In februari werd bekend dat Mette-Marit in het verleden uitgebreid contact had met Epstein, die in 2019 overleed. Na die onthulling bood ze haar excuses aan. Het hof liet toen al weten dat zij op een later moment uitgebreider zou terugkomen op de kwestie.

Probleemzoon

De timing van haar interview is opvallend. Noorwegen wordt momenteel niet alleen in de ban gehouden door de Epstein-ophef, maar ook door het proces tegen haar zoon Marius Borg Høiby. Tegelijkertijd duikt de naam van Mette-Marit volgens Noorse media honderden keren op in de zogeheten Epstein-files, wat de druk op haar verder opvoert.

Longtransplantatie

Daar komt bij dat er ook zorgen zijn over haar gezondheid. De kroonprinses kampt met een chronische longziekte en heeft een longtransplantatie nodig. Juist door die combinatie van persoonlijke, medische en publieke problemen staat er nu meer dan ooit een vergrootglas op haar rol binnen de Noorse koninklijke familie.

