Wow! Noorse stichting stopt met Mette-Marit na Epstein-onthullingen

Tekst: Denise Delgado

04/02/2026

De Noorse stichting Sex og samfunn (Seks en samenleving) beëindigt de samenwerking met kroonprinses Mette-Marit. Ze is niet langer beschermvrouw van de Skamløs-prijs. Dat laat de organisatie in een verklaring weten.

Jarenlang contact met Epstein

Aanleiding van de beëindiging zijn nieuwe details uit de zogenoemde Epstein-documenten, waaruit blijkt dat de Mette-Marit jarenlang contact had met Jeffrey Epstein.

In de vrijgegeven stukken staat onder meer dat de kroonprinses in januari 2013 vier dagen verbleef in Epsteins huis in Palm Beach. Ook komen e-mails voorbij, waaronder een bericht waarin ze informeert of het “oké” is om behang met naakte vrouwen te kiezen voor haar 15-jarige zoon.

De stichting zegt dat haar prioriteit ligt bij patiënten, slachtoffers van misbruik en iedereen die misbruik wil voorkomen , waaronder eerdere winnaars van de Skamløs-prijs. ‘Wat nu bekend is, is niet te rijmen met waar de Skamløs-prijs voor staat,’ aldus Sex og samfunn. Over de volledige aard en omvang van het contact is nog niet alles duidelijk, maar de organisatie vindt de huidige informatie al onverenigbaar met haar waarden.

Anderen kunnen volgen

Andere patronaten kunnen volgen. Het Kristiansand International Children’s Film Festival, waar Mette-Marit ook beschermvrouw van is, laat volgens NRK later weten of dat zo blijft.

Seksueel misbruik

Epstein werd in 2019 opnieuw gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik en mensenhandel en pleegde later dat jaar zelfmoord in de gevangenis. In de recent openbaar gemaakte documenten duiken meerdere bekende namen op met wie hij contact had, onder wie de voormalige Britse prins Andrew en het Nederlandse model Yfke Sturm.

