Nederlanders hebben meer vertrouwen in koningspaar

Tekst: Denise Delgado

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander en koningin Máxima is opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit het jaarlijkse Koningsdagonderzoek van ‘EenVandaag’, waarvoor 22.000 leden van het opiniepanel zijn ondervraagd.

Stijging populariteit

Het vertrouwen in de koning steeg van 53 procent in 2024 naar 63 procent dit jaar. Bij koningin Máxima was de stijging nog groter: zij ging van 53 naar 69 procent.

Vooral bij jongeren

Opvallend is dat vooral jongeren tussen de 18 en 35 jaar positiever zijn geworden over het koningspaar. In die groep nam het vertrouwen toe van 48 naar 68 procent. Daarmee lijkt ook de discussie over het voortbestaan van de monarchie iets meer naar de achtergrond te verdwijnen. Inmiddels vindt 59 procent van de ondervraagden dat Nederland een koningshuis moet hebben, tegenover 52 procent een jaar geleden.

Naast het koningspaar kan ook prinses Amalia rekenen op vertrouwen. Van de ondervraagden zegt 62 procent vertrouwen in haar te hebben, terwijl 64 procent denkt dat zij later een goede koningin zal zijn. Die cijfers zijn gelijk aan die van vorig jaar.

Betrokkenheid bij Defensie

Volgens het onderzoek speelt de betrokkenheid van het koningshuis bij Defensie een belangrijke rol in de positievere beeldvorming. Zo zegt 67 procent dat die inzet hun mening over het instituut in positieve zin beïnvloedt. Daarnaast zien veel mensen in onrustige tijden ook de waarde van de koning als vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland. Maar liefst 70 procent noemt hem daarin van betekenis.

Bekijk ook: