Koningspaar proeft Surinaamse frisdrank Fernandes: ‘Goed jaartje!’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kregen tijdens hun staatsbezoek aan Suriname een kleurrijke én zoete primeur: een kijkje achter de schermen bij de iconische frisdrankfabriek van Fernandes. En natuurlijk mocht er ook geproefd worden, maar wat zou het koningspaar van de smaak vinden?

Rondleiding

In Paramaribo wandelden ze door de productieruimte, waar het knalroze, knalrood en felgroen in hoog tempo door de machines gierde. Terwijl de medewerkers lieten zien hoe het populaire drankje wordt gemengd, gebotteld en gecontroleerd, hing er vooral één vraag in de lucht: hoe zou het koningspaar de smaak vinden?

Koningspaar Staatsbezoek Suriname Dag 2

Blind proeven

In het speciale proeflokaal werd het antwoord al snel duidelijk. De koning was in een vrolijke bui en mocht, net als Máxima, ‘blind’ proeven vanaf een eigen testtafeltje met een schot ertussen. Toch kon hij het niet laten af en toe om het hoekje te gluren. “Heb jij al wat? Proef je al wat? Ruik je al wat?”, grapte hij naar zijn vrouw.

Koning En Koningin Brengen Staatsbezoek Aan Suriname | Dag 2

Te zoet voor Máxima

Toen de twee een monster kregen, een klein plastic bakje gevuld met knalroze Fernandes, moest Máxima bekennen dat ze het drankje eigenlijk helemaal niet kende. “Dat geeft niets,” zei Monique Modiwirijo, hoofd van de testafdeling, geruststellend. “U hoeft alleen maar te zeggen of u het lekker vindt.” Máxima nam een slok en lachte: “Dit is goed, maar voor mij te zoet.” Waarop Modiwirijo direct reageerde: “Wij Surinamers houden van zoet!”

Willem-Alexander is enthousiast

Willem-Alexander daarentegen was opvallend enthousiast. Met een knipoog noemde hij zijn sample zelfs ‘een goed jaartje’. De medewerkers van Fernandes reageerden zichtbaar trots, een koninklijke keuring krijg je tenslotte niet elke dag.

Kwaliteitsbewaking

Tijdens de rondleiding legden operations supervisor Erik Kasdiran en zijn team uit hoe streng de kwaliteit bewaakt wordt. Elke vier uur wordt de frisdrank door een speciaal panel getest op ‘off-notes’, subtiele afwijkingen die alleen echte kenners eruit kunnen pikken. Voor het koningspaar werd uiteraard een uitzondering gemaakt: zij mochten gewoon genieten.

Na afloop sprak het paar nog met de oprichters van Great Plastic Bake Off, een recyclingproject waar Fernandes nauw mee samenwerkt. Als afsluiting kregen Willem-Alexander en Máxima een klein houten ‘wijnkistje’ mee — niet gevuld met wijn, maar met hun eigen flesje Surinaamse frisdrank.

