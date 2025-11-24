Nationale Herdenking Slavernijverleden Koningspaar

Koningspaar bezoekt voormalige plantages tijdens staatsbezoek Suriname

Tekst: Denise Delgado

24/11/2025

Koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) brengen tijdens hun staatsbezoek aan Suriname onder meer een bezoek aan voormalige koffie- en cacaoplantages en spreken met vertegenwoordigers van nazaten van tot slaaf gemaakten en inheemse gemeenschappen. Het programma voor het staatsbezoek is maandag door de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

Mama Sranan

Op de eerste dag, maandag 1 december, wordt het koningspaar bij het Presidentieel Paleis in Paramaribo officieel ontvangen door president Jennifer Simons en haar echtgenoot. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima legt later een krans bij het beeld Mama Sranan, dat symbool staat voor de diverse bevolkingsgroepen van Suriname, en bezoekt het parlement en het Hof van Justitie.

Nationale Herdenking Slavernijverleden
Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima tijdens de 1 Juli Nationale Herdenking Slavernijverleden in het oosterpark in Amsterdam in 2023.

Van rondleiding Fernandes tot optreden Sabrina starke

De tweede dag begint met een bezoek aan een stichting die jongeren ondersteunt via kunst, cultuur en educatie, gevolgd door een bezoek aan het Natuurtechnisch Instituut (NATIN) en de Anton de Kom Universiteit. ’s Middags staan een rondleiding door de fabriek van Fernandes, het bekendste drankje van Suriname en een optreden van de Nederlandse singer-songwriter Sabrina Starke gepland. Sabrina verzorgt het optreden in Theater Thalia als dank voor de gastvrijheid.

Boottocht

Op de laatste dag maken koning en koningin een boottocht over de Surinamerivier en de Commewijnerivier en leren ze meer over het belang van de rivieren en mangroves vanuit spiritueel, economisch en ecologisch perspectief. Per boot komen ze aan in het dorp Johanna Margaretha, een groot voormalig plantagegebied.

Koningin Juliana

Het staatsbezoek is het eerste van Nederland aan Suriname in 47 jaar. Koningin Juliana was in 1978, drie jaar na de onafhankelijkheid van het land, het laatste staatshoofd dat de voormalige kolonie bezocht.

Bezoek Van Koningin Juliana En Prins Bernhard Aan Suriname
Bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan Suriname in 1978

Denise Delgado

