Acteur Patrick Muldoon overleden op 57-jarige leeftijd

Tekst: Denise Delgado

20/04/2026

Acteur en producent Patrick Muldoon is overleden. De Amerikaan, bekend van rollen in ‘Days of Our Lives’, ‘Melrose Place’ en ‘Starship Troopers’, stierf zondag op 57-jarige leeftijd aan een hartaanval. Dat melden Amerikaanse media.

Patrick werd geboren in San Pedro, Californië, en studeerde aan de University of Southern California. Daar speelde hij ook voor het American footballteam van de USC Trojans.

Bij het grote publiek werd hij vooral bekend als Austin Reed in Days of Our Lives en als Richard Hart in Melrose Place. Op het witte doek speelde hij onder meer Zander Barcalow in Paul Verhoevens sciencefictionfilm Starship Troopers uit 1997. Zijn laatste film, de misdaadthriller Dirty Hands, staat nog gepland voor release later dit jaar.

Lees ook: Grey’s Anatomy-ster Eric Dane (53) overleden

Naast acteren was Patrick ook actief als producent. Zo was hij betrokken bij films als The Tribes of Palos Verdes, Arkansas, Marlowe, The Card Counter en recent Kockroach, die momenteel nog in productie is.

Ook muziek speelde een belangrijke rol in zijn leven. Patrick was zanger van de band The Sleeping Masses en stond volgens mensen uit zijn omgeving bekend als iemand die altijd leven in de brouwerij bracht. Vrienden omschreven hem als gul, warm en charismatisch.

Patrick Muldoon laat zijn partner Miriam Rothbart, zijn ouders, zijn zus Shana en haar gezin achter.

Lees ook: Days of Our Lives-actrice levert nominatie Daytime Emmy Award in na ‘grote fout’

LEES OOK

Zo kwam Sandra al vóór Married At First Sight aan gegevens van Rob
Lale Gül over ophef na biecht in Het Diner: ‘Ze doen alsof ik een labiele slet ben’
Nederlanders hebben meer vertrouwen in koningspaar
Peter R. de Vries Foundation waarschuwt na berichtgeving over Tanja Groen

Uit andere media

Sante Frambled Eggs

Frambled eggs zijn dé ontbijttrend van nu
Weekend Lale Gül

Lale Gül over ophef na biecht in Het Diner: ‘Ze doen alsof ik een labiele slet ben’
Party Jörgen Raymann

Jörgen Raymann na negen jaar terug met nieuwe voorstelling
Vriendin vrouw

Serayah: ‘Ik werd rijk met crypto, maar verloor bijna wat écht belangrijk is’
