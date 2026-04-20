Zo kwam Sandra al vóór Married At First Sight aan gegevens van Rob

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bij Married at First Sight is duidelijk geworden hoe Sandra al vóór de bruiloft gegevens van Rob in handen kreeg.

Na de opvallende afwijzing aan het altaar, waar Sandra nee zei tegen Rob, bleek in de aflevering van donderdag op Videoland dat er nog iets schokkends was gebeurd. Sandra kon haar toekomstige match namelijk al voor de bruiloft in Married At First Sight op internet opzoeken. RTL geeft daar nu uitleg over.

Menselijke fout bij Married At First Sight

Volgens een RTL-woordvoerder ging het mis door ‘een menselijke fout’. De makers van het programma hadden over het hoofd gezien dat op de kaart van Rob zijn naam en adres stonden. Daardoor kon Sandra al vóór de ceremonie online naar hem zoeken. Rob maakte zelf een Greetz-kaart en liet die eerst naar zichzelf sturen. Hij wist op dat moment nog niet hoe zijn bruid heette en kende haar adres dus ook niet. Kandidaten krijgen normaal altijd de instructie om hun kaart zo cryptisch en niet-herleidbaar mogelijk in te vullen, maar dat ging hier mis.

Aanbod om te stoppen

Toen Sandra dit opbiechtte aan de makers, kreeg ze het aanbod om het experiment stop te zetten. Dat deed ze niet, zo bespraken de experts, Carlo Boszhard en Sandra in de aflevering van donderdag. Volgens de woordvoerder is bovendien in het midden gelaten of Sandra via de zoekresultaten ook echt al beelden van Rob had gezien, waardoor ze niet honderd procent zeker wist of zij hem daadwerkelijk al had herkend.

Bekijk ook: