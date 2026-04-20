Lale Gül over ophef na biecht in Het Diner: ‘Ze doen alsof ik een labiele slet ben’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Lale Gül heeft in Nieuws Van De Dag gereageerd op de ophef die ontstond na haar openhartige biecht in Het Diner.

Omdat het een nieuw programma is, wist Lale Gül vooraf niet goed wat ze van het nieuwe programma moest verwachten en handelde ze op basis van de uitleg die ze had gekregen.

Schokkende verhalen

Volgens Lale was haar verteld dat BN’ers in Het Diner de meest schokkende verhalen uit hun leven zouden delen. Daarom besloot ze zelf ook met een opvallende bekentenis te komen. ‘Uiteindelijk was ik de enige idioot die dat volgens mij heeft gedaan, want ik hoorde alleen maar verhalen over ‘ik heb verkeerde botox gehad’, of: ‘ik heb haring gegeten.”

Kritiek van mediakenners

Lale noemt zichzelf ‘de enige met een beetje ballen die met een echt schokkend verhaal kwam’. Nadat ze vertelde dat er een seksspeeltje in haar lichaam vastzat, kreeg ze naar eigen zeggen veel berichten van mensen die schreven dat dit vaker voorkomt. Dat mensen haar uitlachen, zegt ze niet erg te vinden, maar wel ziet ze dat ze in de media als persoon en opiniemaker wordt weggezet. Over Angela de Jong en Tina Nijkamp zegt ze: ‘Omdat ik zo liberaal ben dat ik hier openhartig over was, doen zij alsof ik helemaal koekoek ben, helemaal niet spoor, een of andere labiele slet ben eigenlijk.’

Redactie en context

Dat Tina het vreemd vindt dat de redactie van Het Diner haar niet heeft tegengehouden, noemt Bram Moszkowicz in Nieuws Van De Dag naïef. Volgens Bram denkt een redactie in zo’n geval vooral dat iets goede televisie oplevert en zal die daar niet snel voor gaan liggen. Lale benadrukt bovendien dat de makers haar bij eerdere verhalen zelfs aanspoorden met: ‘Is dit het? Heb je niet wat schokkenders?’ Ook wijst ze erop dat de context van het programma belangrijk is: het was juist de bedoeling om een schokkend verhaal te vertellen, en ze zegt dat nooit te hebben gedeeld in een programma als Zomergasten.

Tina reageerde later op de reactie van Lale. Ze zegt dat er niets van klopt: ‘Ik heb gewoon gezegd: het is niet handig. Voor de rest moet ze het lekker zelf weten.’