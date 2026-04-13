Lale Gül eerlijk over buttplug die operatief moest worden verwijderd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Lale Gül heeft bevestigd dat het opvallende verhaal dat al in een voorproefje van Het Diner te zien was, echt is gebeurd.

In het programma vertelt Lale Gül openhartig over een pijnlijk moment uit haar laatste relatie. De bekentenis zorgt aan tafel voor ongeloof en verbazing, al blijkt later dat Lale de waarheid sprak.

Bekentenis aan tafel

In Het Diner vertelt Lale Gül dat haar toenmalige vriend op een dag met een doos seksspeeltjes aankwam zetten. Een van die speeltjes was een buttplug, maar dat liep volledig uit de hand. ‘Het speeltje verdween in mijn lichaam’, zegt ze. Samen gingen ze vervolgens naar de eerste hulp, waar haar werd verteld: ‘Ja mevrouw Gül, sorry, maar ik denk dat we het operatief moeten verwijderen, want dit lukt gewoon niet.’ Ze licht toe: ‘Het was helemaal in mijn darm gezwommen.’

Ongeloof bij Karin Bloemen

Aan tafel kan niet iedereen bevatten wat Lale vertelt. Karin Bloemen reageert zichtbaar geschokt op de bekentenis en zegt: ‘Ik dacht echt: dat ga je toch niet vertellen?’ Als vervolgens duidelijk wordt dat het verhaal ook nog waar is, neemt haar verbazing alleen maar toe. Karin zegt daarover: ‘Ik denk alleen maar: het kan niet waar zijn!’

Geen winst, wel door

Hoewel Lale naar eigen zeggen ‘zo puur en eerlijk’ mogelijk vertelde wat haar was overkomen, wordt ze door de andere deelnemers niet geloofd. Daardoor verliest de groep geld en komt ze de ronde niet verder. Daar baalt Lale flink van: ‘Ik heb het zo puur en eerlijk verteld, ik heb mezelf totaal ten schande gezet voor heel Nederland, en dat allemaal voor niks want ze geloofden er helemaal geen barst van.’ Toch hoeft ze het programma niet meteen te verlaten, want in de volgende ronde is ze ‘de beslisser’. Zij bepaalt wie als laatste wordt weggestuurd, waarna Karin naar de finale gaat met 7500 euro.

Opzet van Het Diner

In Het Diner vertellen vijf BN’ers tijdens een etentje persoonlijke, vaak ongemakkelijke verhalen. Na iedere ronde moeten de deelnemers raden welke verhalen verzonnen zijn, waarna iemand wordt weggestemd. Als zij daarbij iemand wegstemmen die de waarheid sprak, daalt de waarde van de gezamenlijke geldpot.