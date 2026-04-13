Heeft Jan Smit een oogje op Lale Gül? Opvallende reactie onder foto

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jan Smit is dit weekend opnieuw onderwerp van gesprek geworden door een opvallende reactie op sociale media. De recent vrijgezelle zanger plaatste publiekelijk een kwijlende emoji onder een story van Lale Gül.

Dat zorgde al snel voor speculatie over de band tussen Jan Smit en Lale Gül op sociale media. Mogelijk ging het om een vergissing en was de emoji privé bedoeld, omdat je op stories zowel privé als openbaar kunt reageren.

Opvallende emoji onder story

Een screenshot van de reactie werd daarna gedeeld door Reality FBI. Het juicekanaal schreef daarbij: ‘Weten we meteen waar zijn paling van gaat roken.’ Reality FBI meldde vervolgens ook dat er meer zou spelen tussen de zanger en Lale. Het kanaal schreef: ‘Als we de geluiden mogen geloven, zou Lale al een paar keer in het diepste geheim hebben afgesproken met Jan. Zijn reactie zou dan ook het gevolg zijn van een connectie die niet langer oppervlakkig is. Hier speelt iets.’ Daarbij werd ook teruggeblikt op Het Waren 2 Fantastische Dagen, waarin Lale eerder vertelde dat ze Jan aantrekkelijk vindt.

Videoboodschap viel in de smaak

In dat programma kreeg Lale zelfs een videoboodschap van Jan Smit. Daarin zei hij dat hij haar heeft mogen ontmoeten en van haar geniet op sociale media en van de manier waarop ze zich uit. Hij vervolgde: ‘Je hebt het niet makkelijk, daartegenover dan je humor en je openheid.’ Ook sloot hij af met ‘hele dikke kus’ en ’tot snel’. Die boodschap viel goed bij Lale, die het lief noemde en vertelde dat ze van zijn muziek houdt.

Eerdere uitspraak van Lale Gül

Lale vertelde daarnaast dat ze Jan ooit had bericht voor een foto en dat hij daar meteen op reageerde. Toen Bram Moszkowicz haar vroeg wat er zou gebeuren als hij single zou zijn, antwoordde ze destijds: ‘Dan was ik met hem getrouwd, dat mag geen geheim zijn.’ Daarbij zei ze wel dat ze het respecteerde dat de zanger bezet was.