Lale Gül onzeker over uiterlijk: ‘Vreselijk om zulke grote borsten te hebben’

Lale Gül (28) toont in ‘Beau Monde’ een kwetsbaardere kant van zichzelf. De schrijver vertelt openhartig over onzekerheden, haar verhouding met eten en de keuzes die ze over haar uiterlijk overweegt.

Moeite met gewicht

Naar buiten toe komt Lale vaak zelfverzekerd over, maar achter de schermen ervaart ze dat anders, zegt ze. Al haar hele leven heeft ze moeite met haar gewicht. “Ik moet altijd goed opletten om niet aan te komen.” Na een periode waarin ze naar eigen zeggen ‘heel dik’ was en veel negatieve reacties kreeg, veranderde haar kijk op eten. “Ik heb toen mijn best gedaan om af te vallen en sindsdien is het een obsessie.” Daarbij is ze streng voor zichzelf: “Ik ben continu bezig met onderhandelen met mezelf.”

Spijt van lipfillers

De onzekerheid liep recent zo hoog op dat ze zelfs overwoog een fotoshoot uit te stellen. Na een vakantie in Barcelona merkte ze dat haar kleding strakker zat. “Ik kwam net terug van een weekje Barcelona waar ik alleen maar heb zitten vreten.” Ze wilde eerst weer wat kilo’s kwijt voordat ze voor de camera zou verschijnen.

Ook haar uiterlijk houdt haar bezig. Lale vertelt dat ze spijt heeft van de lipfillers die ze drie jaar geleden nam en denkt na over een borstverkleining. “Ik vind het vreselijk om zulke grote borsten te hebben. Ten eerste zijn grote borsten niet meer in en ten tweede heb ik veel last van mijn rug.”

Bedreigingen na debuutroman

Naast haar persoonlijke worstelingen vertelt Lale dat ze sinds het verschijnen van haar debuutroman Ik ga leven ernstige bedreigingen ontvangt. Inmiddels zijn er volgens haar twee verdachten aangehouden.

