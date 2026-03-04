Lale Gül

Lale Gül onzeker over uiterlijk: ‘Vreselijk om zulke grote borsten te hebben’

Tekst: Denise Delgado

04/03/2026

Lale Gül (28) toont in ‘Beau Monde’ een kwetsbaardere kant van zichzelf. De schrijver vertelt openhartig over onzekerheden, haar verhouding met eten en de keuzes die ze over haar uiterlijk overweegt.

Moeite met gewicht

Naar buiten toe komt Lale vaak zelfverzekerd over, maar achter de schermen ervaart ze dat anders, zegt ze. Al haar hele leven heeft ze moeite met haar gewicht. “Ik moet altijd goed opletten om niet aan te komen.” Na een periode waarin ze naar eigen zeggen ‘heel dik’ was en veel negatieve reacties kreeg, veranderde haar kijk op eten. “Ik heb toen mijn best gedaan om af te vallen en sindsdien is het een obsessie.” Daarbij is ze streng voor zichzelf: “Ik ben continu bezig met onderhandelen met mezelf.”

Lees ook: Lale Gül houdt van moeder ondanks afwijzing en mishandeling

Spijt van lipfillers

De onzekerheid liep recent zo hoog op dat ze zelfs overwoog een fotoshoot uit te stellen. Na een vakantie in Barcelona merkte ze dat haar kleding strakker zat. “Ik kwam net terug van een weekje Barcelona waar ik alleen maar heb zitten vreten.” Ze wilde eerst weer wat kilo’s kwijt voordat ze voor de camera zou verschijnen.

Ook haar uiterlijk houdt haar bezig. Lale vertelt dat ze spijt heeft van de lipfillers die ze drie jaar geleden nam en denkt na over een borstverkleining. “Ik vind het vreselijk om zulke grote borsten te hebben. Ten eerste zijn grote borsten niet meer in en ten tweede heb ik veel last van mijn rug.”

Lees ook: Lale Gül heeft noodknop wegens dreiging

Bedreigingen na debuutroman

Naast haar persoonlijke worstelingen vertelt Lale dat ze sinds het verschijnen van haar debuutroman Ik ga leven ernstige bedreigingen ontvangt. Inmiddels zijn er volgens haar twee verdachten aangehouden.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

David Beckham feliciteert jarige zoon en schrijft ‘ik hou van je’ ondanks ruzie
Eloise deelt eerste beelden na terugkomst Australië
Kind van Robert ten Brink op schoolplein lastiggevallen door cameraploeg
Jaimie Vaes maakt korte metten met geruchten over contact zoon Lío en Lil Kleine

Uit andere media

Vriendin koppel

Een (betere) relatie? Win 15x 2 kaarten voor het Superrelatie Event
Weekend Barry Paf

Barry Paf is graag de underdog
Party Ruud de Wild en Igone de Jongh

Ruud de Wild verontwaardigd na moment met Igone de Jongh
Sante Cacao

Wat doet cacao met je lichaam? 8 voordelen op een rij
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise