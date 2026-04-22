Carlo Boszhard en Herald Adolfs nemen opnieuw afscheid van poes

Tekst: Evelien Berkemeijer

Carlo Boszhard en zijn verloofde Herald Adolfs hebben opnieuw afscheid moeten nemen van een geliefde viervoeter. Enkele weken na het overlijden van kat Tommie is nu ook kat Lotje gestorven.

Het verdriet is groot bij het stel, dat het nieuws deelt via Instagram. In een bericht dat Carlo Boszhard ook op zijn account plaatst, beschrijft Herald hoe intensief de afgelopen weken zijn geweest. Tegelijkertijd overheerst ook de dankbaarheid voor de tijd die ze nog met Lotje hadden.

Lees ook: Carlo Boszhard neemt afscheid van geliefde kat Tommie

Diagnose in Utrecht

Herald schrijft dat hij en Carlo acht weken geleden met Lotje naar de universiteit in Utrecht reden voor onderzoek. Daar bleek dat de kat ongeneeslijk ziek was. ‘Lieve Lotje uit de Loterij! Acht weken geleden reden we met je naar de Universiteit in Utrecht om je te laten onderzoeken en toen bleek dat je ongeneeslijk ziek was. Je kreeg nog 4-6 weken maar het konden er ook 2 worden, zo zei de dierenarts.’

Acht weken vol liefde

Volgens Herald begon daarna een intensieve periode van zorg, die uiteindelijk langer duurde dan verwacht. Hij omschrijft die weken als een tijd vol liefde, knuffels, wasbeurten en speciale voeding. Ook haalt hij warme herinneringen op aan Lotje, die hij liefdevol omschrijft als ‘Lotje, Notje, Frotje, mevrouw handjes want oh wat was je was dol op handen.’

Te stil in huis

Het afscheid valt Carlo Boszhard en zijn verloofde zwaar. Herald schrijft dat hun ‘liefdevolle catfamily’ nu gehalveerd is en dat het veel te stil is in huis. Toch probeert hij het verlies ook met dankbaarheid te bekijken: ‘Ontroostbaar omdat onze liefdevolle catfamily gehalveerd is en het nu al echt veel te stil in huis is, zijn we toch enorm dankbaar met zo’n Lotje uit Loterij. Liefde is ook laten gaan, dag lieve Lot’