Onthulling Walk Of Fame Circustheater CArlo Boszhard

Carlo Boszhard neemt afscheid van geliefde kat Tommie

Tekst: Denise Delgado

27/03/2026

Verdrietig nieuws voor Carlo Boszhard: de presentator heeft op social media laten weten dat hij en zijn partner Herald Adolfs na veertien jaar ‘met dikke tranen van verdiet’ afscheid hebben moeten nemen van hun kat Tommie.

Bij een reeks foto’s op Instagram staan Carlo en Herald stil bij het verlies van hun huisdier. In het bericht blikken ze terug op de jaren met Tommie, die volgens hen thuis duidelijk de baas was. ‘The catboss in huis spelen, spinnend aan het voeteneinde of nog liever tussen ons in.’ Ze schrijven dat ze hem na veertien jaar vol knuffels, kopjes en kattenstreken hebben moeten laten gaan.

Het afscheid raakt het stel diep. Carlo en Herald laten weten dat ze Tommie hebben verloren ‘met dikke tranen van verdriet op je rode vachtje’.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Carlo Boszhard vertelt over overlijden van vader

Tommie had volgens hen een heel eigen karakter en luisterde ook naar bijnamen als De Tom Poes, Die Rooie en Red Cat. Carlo herinnert zich onder meer hoe de kat in de ochtend aan zijn oplader kauwde als hij eten wilde hebben.

Ondanks het grote gemis kijken Carlo en Herald met veel liefde terug op hun tijd samen met Tommie. ‘We gaan je fluffy love zo missen maar blikken terug op al je kattenliefde en kattenkwaad met een big smile.’

Bekijk ook:

BEELD: ANP/CARLOBOSZHARD

LEES OOK

Leslie Keijzer open over antidepressiva: ‘Ik zei dat ik doodging’
Hélène Hendriks bleef doorwerken ondanks klachten: ‘Moeite te concentreren’
Royce de Vries eerlijk over slaapproblemen na overlijden vader
Dit is hoe Martijn Krabbé zijn 58e verjaardag doorbrengt

Uit andere media

Vriendin Helene Hendriks

Hélène Hendriks open over periode met medicatie: ‘Mijn hoofd was een mistbank’
Party Chateau Meiland (1)

Zó kijken ze bij SBS naar het tv-avontuur van de familie Meiland bij RTL
Weekend 60e Gouden Televizier Ring Gala Martijn Krabbé

Dit is hoe Martijn Krabbé zijn 58e verjaardag doorbrengt
Sante Fruitsoorten Afvallen

Van deze 7 fruitsoorten val je af
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel.

Meer van Denise