Lief: Carlo Boszhard apetrots op verloofde Herald

Tekst: Dunya Diercks

Niet Carlo Boszhard, maar zijn verloofde Herald schoof aan bij talkshow Humberto om te praten over de grote finale van Make Up Your Mind. De eerste keer dat hij zoiets zonder zijn Carlo deed. En Carlo? Die lag met een zere knie in de televisiekamer naar zijn betere helft te kijken, glimmend van trots.

Carlo had na zijn Moulin Rouge-shows en drukke tv-agenda even behoefte aan rust. Dus toen hij en zijn Herald voor Humberto werden uitgenodigd, besloot Herald – als bedenker van het kijkcijferkanon – alleen te gaan. Spannend, voor allebei, maar wat deed Herald het goed, jubelt Carlo trots in zijn column voor Televizier.

Het hele scenario was even wennen, schrijft Carlo. “Waar hij normaal gesproken mij succes wenst en voor de buis zit, waren de rollen nu omgedraaid. Ik zou alles opnemen en ondertussen appen of het allemaal goed ging. Dat doet hij ook altijd bij mij: ‘Rechtop zitten’, ‘je ziet er goed uit’ of ‘het licht is vreselijk’. Altijd goed om te weten dat het thuisfront achter je staat en meekijkt.”

Shinen

Met gespannen billetjes stemde Carlo af op Humberto. Daar zat Herald dan, helemaal te shinen. “Ontspannen en grappig, maar ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Ik voelde me als een partner, maar ook als trotse ouder. Zeg niets naars over ’m of ik word zo’n monster van een ouder bij een potje voetbal.”

Douze points

De evaluatie? Douze points! “Ik stuurde hem foto’s en positieve feedback, maar dat was helemaal niet nodig. Je zag gelijk dat hij zich daar prima staande wist te houden. Trots, trots en nog eens trots, maar ook een beetje gespannen keek ik naar hem, zoals hij ook weleens naar mij kijkt.” Zo trots was Carlo, dat hij de uitzending wel víer keer heeft teruggekeken. “‘Wat zweet je’, zegt Herald als hij thuiskomt. Welnee, ik glim van trots.”