Angela de Jong: RTL moet ingrijpen na onrust rond Beau, Humberto en Renze

Tekst: Evelien Berkemeijer

Angela de Jong heeft zich in de AD Media Podcast uitgesproken over de onrust rond RTL Tonight. Volgens haar is het niet handig hoe Beau van Erven Dorens en Humberto Tan reageren op het besluit van RTL om verder te gaan met Renze Klamer als talkshowhost.

De tv-columniste begrijpt dat het stopzetten van het programma frustratie oproept, maar vindt niet dat Beau van Erven Dorens daar slim mee omgaat. Dat hij zich er al twee keer over heeft uitgelaten, maakt volgens Angela de Jong weinig indruk op de kijker. Haar medeleven ligt bovendien niet in de eerste plaats bij de presentatoren zelf.

Lees ook: Beau van Erven Dorens hint opnieuw op pijn rond talkshow RTL

Geen sympathie van de kijker

Angela is duidelijk over de manier waarop Beau zich over de situatie heeft uitgelaten. Dat hij tweemaal heeft geschreven over het stopzetten van RTL Tonight, vindt ze niet verstandig. ‘Ik geloof niet dat je daar de sympathie van de kijker mee wint.’

Sympathie voor redacteuren

De sympathie van de columniste ligt vooral bij de mensen achter de schermen. Volgens haar hebben Beau en Humberto voorlopig nog wel een contract, terwijl redacteuren vaak veel onzekerder zijn over hun positie. ‘Redacteuren trekken vaak aan een korter eind’, zegt ze.

Lees ook: Humberto Tan bevestigt kritiek op Renze Klamer

RTL moet ingrijpen

Dat RTL de situatie zo laat voortduren, verbaast Angela. Zeker na het interview dat Humberto gaf in de podcast Lightless Lounge vindt ze dat de zender grenzen moet stellen. ‘Als ik RTL was, zou ik wel nu zeggen: ‘Jongens, nu is het even klaar.’ Het is heel slecht voor de zender en het is slecht voor de opvolger. En je weet ook dat als die twee mannen, allebei, een nieuw programma hebben en ze kunnen dat gaan zitten verkopen bij Renze aan tafel, dan gaan ze dat doen.’