Lale Gül houdt van moeder ondanks afwijzing en mishandeling

Tekst: Evelien Berkemeijer

18/12/2025

In Boerderij van Dorst vertelt Lale Gül openhartig over haar familie, van wie ze de meesten al vijf jaar niet spreekt. Het verbreken van het contact kwam niet van haarzelf: ‘Ik vind het helemaal prima dat zij religieus zijn en conservatief.’ Voor haar is de grens helder zolang het niet wordt opgelegd: ‘Dat is juist het probleem bij religieuze mensen, het is altijd eenrichtingsverkeer.’

Lale Gül schetst hoe het thuisfront de deur slechts op een kier houdt. Moeder wil haar pas weer zien als ze berouw toont, terugkeert naar de islam, een hoofddoek draagt en stopt met mediaoptredens. Via via hoorde Lale wel dat moeder haar mist en van haar houdt, maar de voorwaarde blijft staan.

Breuk met familie en botsende verwachtingen

Volgens Lale Gül ligt het initiatief tot de breuk niet bij haar. Ze accepteert de religieuze en conservatieve keuzes van haar familie, zolang die niet dwingend worden gemaakt. Toch is de boodschap vanuit huis onverbiddelijk: welkom is ze pas als ze weer ‘de oude wordt’. Daarmee schuurt haar behoefte aan autonomie met de eisen van thuis, en blijft het contact op slot.

Tussen hard verleden en blijvende liefde

Haar eigen boek kan ze niet meer teruglezen, vertelt ze. ‘Ik was toen in een staat van zo’n extreme woede en verdriet dat ik iedereen echt heel erg haatte.’ De nuancering en liefde ontbrak, zegt Lale, omdat ze vaak in elkaar werd geslagen door haar moeder: ‘Omdat ik weer te laat thuis was, omdat ik stiekem een vriendje had, omdat ze de pil had gevonden in mijn sokkenla, erachter kwam dat ik niet meer maagd was.’ Ze had veel blauwe plekken en kreeg te horen: ‘Je gaat of met een bruidsjurk uit het huis of met een kist.’ In haar boek noemde ze haar moeder een monster en dictator, een momentopname waar ze inmiddels milder naar kijkt. Later in het programma zegt ze voor het eerst op televisie dat ze nog altijd veel van haar moeder houdt en haar steeds beter begrijpt: ‘Hoe ouder ik word (…) hoe meer ik denk: zij deed ook maar haar best.’

