Lale Gül

Lale Gül doorbreekt stilte over haar stem bij de verkiezingen

Tekst: Evelien Berkemeijer

18/12/2025

In Boerderij van Dorst spreken Hedy d’Ancona en Lale Gül met Raven van Dorst over de verkiezingsuitslag en hun eigen stemgedrag. Het gesprek begint luchtig, maar schuift al snel richting partijvoorkeuren en de vraag hoe open je daarover mag zijn op tv.

Lale Gül begint tegen Hedy over de verkiezingsuitslag: ‘Daar ben ik best wel verheugd over, trouwens, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt?’ Voor Hedy ligt het genuanceerder: ‘Het had erger gekund in mijn gevoel, maar om nou te zeggen dat ik stond te juichen…’

Stemkeuze van Hedy d’Ancona en Lale Gül

Als Lale opmerkt dat Hedy ‘haar partij’ verloor, doelt ze op de Partij van de Arbeid. De partij waar Hedy haar stem ook heenging: ‘Ik was nota bene lijstduwer.’ Wanneer Raven vraagt op wie Lale heeft gestemd, houdt ze eerst de lippen stijf op elkaar: ‘Dan krijg ik altijd van die Twitter-reacties alsof je partijdig bent, alsof je betaald wordt ofzo.’ Lale benadrukt dat ze graag onafhankelijk blijft. Raven prikt daar doorheen en normaliseert politieke openheid: ‘Dat vind ik zo raar tegenwoordig, dat je er niet voor uit mag komen waar je op stemt.’

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Bvd Afl07 Still02
Hedy en Lale schuiven aan bij Raven van Dorst (foto: BNNVARA/Witte Geit)

De uiteindelijke onthulling

Aangespoord door de presentator, besluit Lale toch kleur te bekennen: ‘Oké, dan zeg ik het gewoon. Ik heb Rob Jetten gestemd’, deelt ze. Hedy reageert positief op haar keuze: ‘Ik was blij dat hij het werd en Wilders niet, laat ik dan maar gewoon het beestje bij de naam noemen.’

