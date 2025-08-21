Lale GÜl

Derde verdachte opgepakt voor bedreigen schrijfster Lale Gül

Tekst: Denise Delgado

21/08/2025

De politie heeft donderdag een derde verdachte opgepakt voor het bedreigen van schrijfster en columniste Lale Gül (27).

Eerdere arrestaties

Eerder deze maand werden al twee mannen aangehouden: een 26-jarige uit Purmerend en een 21-jarige uit Best. Na die eerdere arrestaties reageerde Lale opgelucht op X: ‘Ik ben verheugd dat deze mensen – die op dagelijkse basis mijn vrijheid beperken en mijn leven heel ingewikkeld maken en verzuren – hun verdiende loon krijgen. Politie, bedankt’.

Lees ook: Lale Gül heeft noodknop wegens dreiging

De Turks-Nederlandse schrijfster brak in 2021 door met haar debuut ‘Ik ga leven‘, waarin ze haar jeugd in een streng-islamitisch gezin beschreef.

Contract bij RTL Tonight

Woensdag werd bekend dat Lale een exclusief contract heeft getekend bij RTL Tonight. Daarmee is haar tijd als gast bij programma’s als De Oranjezomer en Vandaag Inside op SBS6 voorbij. Dat meldde De Telegraaf. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP/X: @LALE_GÜL89

