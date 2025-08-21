Derde verdachte opgepakt voor bedreigen schrijfster Lale Gül
21/08/2025
De politie heeft donderdag een derde verdachte opgepakt voor het bedreigen van schrijfster en columniste Lale Gül (27).
Eerdere arrestaties
Eerder deze maand werden al twee mannen aangehouden: een 26-jarige uit Purmerend en een 21-jarige uit Best. Na die eerdere arrestaties reageerde Lale opgelucht op X: ‘Ik ben verheugd dat deze mensen – die op dagelijkse basis mijn vrijheid beperken en mijn leven heel ingewikkeld maken en verzuren – hun verdiende loon krijgen. Politie, bedankt’.
Ik ben verheugd dat deze mensen-— Lale Gül (@lale_gul89) August 8, 2025
die op dagelijkse basis mijn vrijheid beperken en mijn leven heel ingewikkeld maken en verzuren- hun verdiende loon krijgen. Politie, bedankt pic.twitter.com/9NWFmeDAGl
De Turks-Nederlandse schrijfster brak in 2021 door met haar debuut ‘Ik ga leven‘, waarin ze haar jeugd in een streng-islamitisch gezin beschreef.
Contract bij RTL Tonight
Woensdag werd bekend dat Lale een exclusief contract heeft getekend bij RTL Tonight. Daarmee is haar tijd als gast bij programma’s als De Oranjezomer en Vandaag Inside op SBS6 voorbij. Dat meldde De Telegraaf. Bekijk de video hieronder:
BEELD: ANP/X: @LALE_GÜL89
