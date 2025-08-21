Lale Gül naar RTL Tonight, maar hoe zit het met de mail aan Johan Derksen?

Schrijfster Lale Gül wordt één van de vaste gasten bij RTL Tonight. Zij tekende hiervoor een exclusief contract, wat inhoudt dat ze niet langer aan tafel zal zitten bij Vandaag Inside. Johan Derksen reageert, maar volgens Lale niet geheel naar waarheid.

Johan reageerde eerder al op het nieuws, na een artikel van het AD: “Dat is de enige die ik graag hier had willen hebben, Lale Gül, maar voor de rest lig ik niet zo wakker van wie erheen gaan.”

Volgens Johan is er inmiddels ook persoonlijk contact geweest tussen hem en Lale. Hij vertelde dat hij een uitgebreide en vriendelijke mail van haar had ontvangen, waarin ze uitlegde waarom ze deze keuze maakte. ‘Ik heb een hele lange, vriendelijke mail gehad van Lale Gül en die legt alles uit. Ik zeg: ‘Ik kan niks zeggen, want wij zijn ook voor het geld weggegaan en hier gekomen.”

Complimenten aan Lale Gül

Daarnaast benadrukte hij nogmaals hoeveel bewondering hij voor haar heeft. ‘Ik vind haar een heel moedig meisje. Ik kon in Nederland geen andere vrouw van die leeftijd vinden die alles durft te zeggen en ook heel kritisch over de Islam durft te zijn.’ Volgens Johan maakt juist die moed haar bijzonder en onderscheidt zij zich van veel andere gasten die minder uitgesproken zijn.

Bescherming bij Vandaag Inside

Toch ziet Johan ook een nadeel aan de keuze van Lale. Hij vraagt zich namelijk af of ze bij RTL Tonight dezelfde steun en bescherming zal krijgen als bij Vandaag Inside. ‘Hier zit ze beschermd. Als er hier wat gebeurt dan zijn wij er voor haar, ik weet niet of dat daar ook is.’ Daarmee doelt hij op de kritische reacties die Lale vaak krijgt vanwege haar uitgesproken standpunten. Binnen de vertrouwde setting van De Oranjezomer en Vandaag Inside wist hij zeker dat het team achter haar stond.

Lale zelf over de overstap

Aan Shownieuws liet Lale weten dat de keuze voor RTL Tonight niet eenvoudig was. ‘Ik stond lange tijd voor een groot dilemma,’ aldus de schrijfster. Ze geeft aan dat ze zich uiteindelijk liet leiden door de mogelijkheid om bij RTL Tonight een kritisch tegengeluid te laten horen.

Johan Derksen niet meegenomen in keuze

Over de mail die ze naar Johan stuurde, gaf Lale eveneens toelichting: ‘Ik heb hem gemaild omdat ik hem wilde bedanken voor zijn motiverende woorden over mij.’ Dat ze hem daadwerkelijk in haar beslissing heeft meegenomen, spreekt ze echter tegen: ‘Voor de rest heb ik hem niet meegenomen in mijn keuze.’

Ondanks het exclusieve contract met RTL blijft Lale in beperkte mate ook aanwezig bij Nieuws Van De Dag.

