Prinses Isabella

© ANP

Prinses Isabella kiest voor H&M rok op haar 19e verjaardag

Tekst: Denise Delgado

21/04/2026

Feest bij het Deense hof: prinses Isabella viert haar 19e verjaardag en dat gaat gepaard met nieuwe, stijlvolle portretten. En wij weten precies wat de dochter van koning Frederik en koningin Mary aanheeft.

Voor de nieuwe portretten koos Isabella onder meer voor een dramatische zwarte tule rok van H&M, gecombineerd met zwarte slingbackhakken van Tony Bianco, een crèmekleurige trui en een armband van Ole Lynggaard. Met haar losse krullen kreeg de look een jeugdige en eigentijdse uitstraling.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Volgens modekenners laat Isabella daarmee zien dat ze steeds meer haar eigen stijl ontwikkelt. De combinatie van rustige, klassieke kleuren met een uitgesproken rok zou haar uitstraling zowel chic als modern maken.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Dienstplicht

De prinses is het tweede kind en de oudste dochter van koning Frederik en koningin Mary. In juni rondt ze haar schooltijd af aan het Øregård Gymnasium. Daarna wacht haar een nieuw hoofdstuk: vanaf augustus vervult Isabella haar dienstplicht bij het Gardehusarenregiment in Slagelse.

Bekijk ook:

Via: Royalty-Online

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise