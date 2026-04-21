Prinses Isabella kiest voor H&M rok op haar 19e verjaardag

Tekst: Denise Delgado

Feest bij het Deense hof: prinses Isabella viert haar 19e verjaardag en dat gaat gepaard met nieuwe, stijlvolle portretten. En wij weten precies wat de dochter van koning Frederik en koningin Mary aanheeft.

Voor de nieuwe portretten koos Isabella onder meer voor een dramatische zwarte tule rok van H&M, gecombineerd met zwarte slingbackhakken van Tony Bianco, een crèmekleurige trui en een armband van Ole Lynggaard. Met haar losse krullen kreeg de look een jeugdige en eigentijdse uitstraling.

Lees ook: Deense prinses Isabella gaat het leger in

Volgens modekenners laat Isabella daarmee zien dat ze steeds meer haar eigen stijl ontwikkelt. De combinatie van rustige, klassieke kleuren met een uitgesproken rok zou haar uitstraling zowel chic als modern maken.

Dienstplicht

De prinses is het tweede kind en de oudste dochter van koning Frederik en koningin Mary. In juni rondt ze haar schooltijd af aan het Øregård Gymnasium. Daarna wacht haar een nieuw hoofdstuk: vanaf augustus vervult Isabella haar dienstplicht bij het Gardehusarenregiment in Slagelse.

Bekijk ook:

Via: Royalty-Online