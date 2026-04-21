Hélène Hendriks nam illegale pijnstiller van partner: ‘Lag te kronkelen in bed’

Tekst: Denise Delgado

Hélène Hendriks heeft in ‘HNM de Podcast’ een opvallend verhaal gedeeld over een operatie aan haar blindedarm. De presentator vertelt dat ze vlak voor haar ziekenhuisbezoek een pijnstiller van haar partner slikte, die achteraf veel sterker bleek dan ze dacht.

Volgens Hélène begon het met heftige buikpijn, terwijl ze later die dag eigenlijk nog moest werken bij een voetbalwedstrijd. De klachten namen snel toe. “Op een gegeven moment lag ik te kronkelen in mijn bed.” Samen met haar zus besloot ze daarop naar het ziekenhuis te gaan.

De tekst gaat verder onder de Spotify-aflevering.

Voordat ze vertrok, nam ze nog een pilletje van haar partner Frans. Ze wist dat hij ooit in het buitenland pijnstillers had gehaald en hoopte dat die haar klachten wat zouden verlichten. Omdat ze van de pijn nauwelijks meer rechtop kon zitten, greep ze naar dat middel.

Blindedarmontsteking

Eenmaal in het ziekenhuis werd al snel vastgesteld dat Hélène een blindedarmontsteking had. Opvallend genoeg voelde ze zich korte tijd later ineens juist een stuk beter. Zelf vertelt ze dat ze alweer praatjes kreeg. Na een uur dacht ik dat ik wel weer kon werken. Niks aan de hand.”

Illegaal en extreem sterk

Toen een arts vroeg of ze iets tegen de pijn had genomen, zei ze eerst van niet. Pas later herinnerde ze zich dat ze het pilletje van Frans had geslikt. Toen werd volgens haar ook duidelijk waarom de pijn ineens vrijwel verdwenen was: het bleek om een illegale en extreem sterke pijnstiller te gaan.

Ondanks dat ze direct geopereerd moest worden, voelde Hélène zich op dat moment zo goed dat ze het liefst weer naar huis was gegaan. Uiteindelijk liep ze volgens eigen zeggen zelfs lopend de operatiekamer in. “Ik ben dus, vrij uitzonderlijk, lopend die OK opgegaan om geopereerd te worden.”

Met haar verhaal wil Hélène vooral waarschuwen. Ze benadrukt dat het slikken van illegale pijnstillers ‘levensgevaarlijk’ kan zijn en dat mensen daar absoluut niet te makkelijk over moeten denken. Tegelijk geeft ze toe dat het middel haar op dat moment wel degelijk hielp om de pijn onder controle te krijgen.

