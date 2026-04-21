Milan Fashion Week 2026: Dolce & Gabbana Party: Arrivals

© ANP

Madonna wil vermiste Coachella-outfit terug: ‘Deel van mijn geschiedenis’

Tekst: Denise Delgado

21/04/2026

Madonna is na haar optreden op Coachella op zoek naar de kleding die ze daar droeg. De zangeres liet via Instagram weten dat meerdere stukken uit haar persoonlijke archief na afloop zijn verdwenen. Het gaat onder meer om een jasje, een korset en een jurk die voor haar grote emotionele waarde hebben.

Niet zomaar kleding

In haar oproep benadrukt Madonna dat het niet om zomaar wat kleding gaat. ‘Dit zijn niet zomaar kleren, ze maken deel uit van mijn geschiedenis.’ Volgens haar maken de stukken ‘deel uit van haar geschiedenis’. Ze schrijft dat ook andere archiefitems uit dezelfde periode zijn zoekgeraakt en hoopt dat iemand contact opneemt met haar team. Daarbij zou ze zelfs een beloning hebben uitgeloofd voor de veilige terugkeer van de kleding.

De tekst gaat verder onder het Instagram-verhaal.

Instagram: @madonna

Madonna stond afgelopen vrijdag op het podium tijdens de set van Sabrina Carpenter op Coachella. Dat optreden had voor haar een extra lading, omdat ze daar twintig jaar geleden ook al optrad en nu opnieuw kleding uit diezelfde periode droeg. Tijdens het verrassingsoptreden brachten de twee onder meer Vogue en Like a Prayer ten gehore.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise