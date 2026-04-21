Madonna wil vermiste Coachella-outfit terug: ‘Deel van mijn geschiedenis’

Tekst: Denise Delgado

Madonna is na haar optreden op Coachella op zoek naar de kleding die ze daar droeg. De zangeres liet via Instagram weten dat meerdere stukken uit haar persoonlijke archief na afloop zijn verdwenen. Het gaat onder meer om een jasje, een korset en een jurk die voor haar grote emotionele waarde hebben.

Niet zomaar kleding

In haar oproep benadrukt Madonna dat het niet om zomaar wat kleding gaat. ‘Dit zijn niet zomaar kleren, ze maken deel uit van mijn geschiedenis.’ Volgens haar maken de stukken ‘deel uit van haar geschiedenis’. Ze schrijft dat ook andere archiefitems uit dezelfde periode zijn zoekgeraakt en hoopt dat iemand contact opneemt met haar team. Daarbij zou ze zelfs een beloning hebben uitgeloofd voor de veilige terugkeer van de kleding.

Instagram: @madonna

Madonna stond afgelopen vrijdag op het podium tijdens de set van Sabrina Carpenter op Coachella. Dat optreden had voor haar een extra lading, omdat ze daar twintig jaar geleden ook al optrad en nu opnieuw kleding uit diezelfde periode droeg. Tijdens het verrassingsoptreden brachten de twee onder meer Vogue en Like a Prayer ten gehore.

