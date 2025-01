Dit vindt Sabrina Carpenter ‘achterhaald’

Tekst: Redactie Weekend

Sabrina Carpenter vindt de kritiek dat haar optredens “te seksueel getint” zouden zijn “achterhaald”. Dat zei de 25-jarige Espresso-zangeres in een interview met The Sun on Sunday. “Mijn boodschap is altijd duidelijk geweest – als je niet kunt omgaan met een meisje dat zelfverzekerd is over haar eigen seksualiteit, kom dan niet naar mijn shows”, aldus Carpenter.

De zangeres werd eerder bekritiseerd door oudere mannelijke platenproducers als Mike Stock, Matt Aitken en Peter Waterman. Zij stelden dat Carpenter zich te seksueel gedraagt op het podium. Daar heeft Carpenter zich nu over uitgesproken. “Vrouwelijke artiesten worden al eeuwenlang aangevallen op deze manier. In de jaren 2000 was het Rihanna, in de jaren negentig Britney Spears, in de jaren tachtig Madonna – en nu ben ik aan de beurt.”

“Het komt erop neer dat vrouwelijke artiesten hun seksualiteit niet zouden mogen omarmen in hun teksten, in de manier waarop we ons kleden, in de manier waarop we optreden”, meent Carpenter. “Het is volkomen achterhaald. Het lijkt wel alsof degenen die dat zeggen geen opmerkingen maken als ik praat over zelfzorg of een positief lichaamsbeeld of liefdesverdriet, wat allemaal normale dingen zijn die een 25-jarige meemaakt. Ze willen alleen maar praten over de seksuele kant van mijn optredens.”