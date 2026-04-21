Charles eert moeder Elizabeth met videoboodschap: ‘Voor altijd in ons hart’

Tekst: Denise Delgado

Koning Charles heeft zijn moeder koningin Elizabeth herdacht met een videoboodschap op YouTube. In de toespraak stond hij stil bij wat haar honderdste verjaardag zou zijn geweest en sprak hij over haar leven en blijvende betekenis.

“Vandaag, terwijl we stilstaan bij wat de honderdste verjaardag van mijn geliefde moeder zou zijn geweest, nemen mijn familie en ik even de tijd om na te denken over het leven en het verlies van een vorstin die zo veel voor ons allemaal betekende,” begint koning Charles. Volgens de vorst blijft zijn familie de vele mooie herinneringen aan haar koesteren.

De tekst gaat verder onder de video.

Ook prees hij zijn moeder om haar standvastigheid in een tijd van grote veranderingen. Volgens Charles bleef Elizabeth altijd toegewijd aan de mensen die zij diende en vervulde zij haar rol met een grote mate van plichtsbesef.

De koning benadrukte bovendien dat zijn moeder niet alleen herinnerd zal worden om grote historische momenten, maar ook om kleine, persoonlijke gebaren, zoals een glimlach of een vriendelijk woord.

Op Instagram plaatst het hof een reeks foto’s van de koningin, van een van de meest recente portretten tot een foto waarop ze nog klein was. ‘God zegene je, lieve mama; je blijft voor altijd in ons hart en in onze gebeden.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Rond de honderdste geboortedag van de in 2022 overleden Elizabeth worden in het Verenigd Koninkrijk meerdere herdenkingen en evenementen georganiseerd.

