Brits koningshuis herdenkt koningin Elizabeth met mooie foto

Het Britse koningshuis heeft zondag kort stilgestaan bij de dood van koningin Elizabeth. De koningin overleed precies twee jaar geleden op 96-jarige leeftijd.

Het hof plaatste op sociale media een foto van een stralende Elizabeth, gekleed in het roze. “We herinneren koningin Elizabeth, 1926-2022”, staat er geschreven.

Lees ook: Koningin Elizabeth moest van regisseur vriendelijker praten tegen beertje Paddington

Kerkdienst

Koning Charles is zondag in Schotland. Hij woonde samen met zijn vrouw koningin Camilla een kerkdienst bij in een kerk dichtbij Balmoral.