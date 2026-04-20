Bezoek stripclub Stephanie Abu-Sbeih en Rijk Hofman gaat mis: ‘Ga hier geen seconde langer zitten’

Tekst: Denise Delgado

Stephanie Abu-Sbeih (32) en Rijk Hofman (28) kwamen van een koude kermis thuis na een avond in de stripclub. Zo vertelt het stel dat ze niet bepaald blij werden van een situatie die zich daar voordeed. Dat vertellen ze in hun podcast ‘Bubbel van Steph & Rijk’.

In hun podcast vertellen Stephanie en Rijk hun ervaringen over een avond in de stripclub die iets anders liet van verwacht. over een avond in de stripclub die net even anders liep dan gepland. Het onderwerp komt ter sprake wanneer de twee bespreken wat ze willen vermijden dat hun partner tegen een ander zegt.

Lapdance met z’n tweeën

Hoewel ze vaker samen naar de stripclub gaan, was er één avond die hen een nare nasmaak heeft gegeven. “Ik had niet zo leuke tijd gehad”, begint Stephanie. “Zullen we gaan vertellen waarom?,” gaat Rijk verder. “Wij waren in een stripclub en normaal nemen wij een lapdance met zijn tweeën”, legt Stephanie uit. Maar die avond had ze daar geen zin in en besloot ze er een alleen voor Rijk te regelen.

De danseres checkte nog even of er grenzen waren. Maar het liep anders dan verwacht. Stephanie zag dat zelf als een uitdaging. “Het is toch in een openbare ruimte, hoe ver kan het gaan”, zei ze. “Doe maar lekker je ding.” Jaloezie? Daar had ze naar eigen zeggen geen last van. Maar het liep echter zo anders dat het niet meer leuk was.

“Zij deed er alles aan om jou jaloers te maken”, zegt Rijk. De danseres ging er volledig in op en dat had zijn gevolgen. “Ik word nooit geil van een lapdance, maar bij deze…,” geeft de presentator toe. Ondanks dat Stephanie zich groot probeerde te houden, kwamen ze als snel tot een conclusie: “We kwamen erachter dat we samen een lapdance moeten nemen.”

De beste lapdance ooit

Stephanie gaat verder: “Ik dacht: ik ga hier geen seconde langer meer zitten.” De teleurgestelde Stephanie vond haar ervaring maar niets, maar Rijk dacht daar duidelijk anders over. “De beste lapdance die ik ooit had gehad.”