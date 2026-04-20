Matthijs Van Nieuwkerk & Sven Hammond Bij Royal Park Live

Matthijs van Nieuwkerk in het ziekenhuis: ‘Leuk is anders’

Tekst: Evelien Berkemeijer

20/04/2026

Matthijs van Nieuwkerk heeft afgelopen week onverwachts in het ziekenhuis gelegen. Dat schrijft de presentator in een nieuw bericht op Substack.

Verder deelt Matthijs van Nieuwkerk geen details over zijn opname. Ook is niet duidelijk of het ziekenhuisbezoek verband houdt met het afzeggen van zijn voorstelling in Gouda.

Bericht op Substack

Matthijs opent zijn bericht met: ‘Vorige week lag ik in een ziekenhuis. Niet op gerekend. Leuk is anders, maar de dokter zei bij het afscheid dat ik nog makkelijk negentig kan worden. Aardige man.’ Meer vertelt de presentator niet over de reden van zijn opname.

Voorstelling afgezegd

In diezelfde week moest Matthijs zijn voorstelling van woensdag in de Goudse Schouwburg afzeggen vanwege ziekte. Het theater maakte destijds bekend dat hij onderweg naar de locatie ziek was geworden. Daarom kon de voorstelling niet doorgaan. Of er een verband is tussen de ziekenhuisopname en het afzeggen van de voorstelling, is niet bekend. Matthijs zegt daar in zijn bericht niets over, waardoor onduidelijk blijft wat er precies is gebeurd.

Weekend Matthijs Van Nieuwkerk & Sven Hammond Bij Royal Park Live

Matthijs van Nieuwkerk in het ziekenhuis: ‘Leuk is anders’
