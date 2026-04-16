Matthijs van Nieuwkerk zegt voorstelling af wegens ziekte

Tekst: Denise Delgado

Matthijs van Nieuwkerk heeft zijn voorstelling van woensdag in de Goudse Schouwburg moeten afzeggen vanwege ziekte. Dat heeft het theater bekendgemaakt.

Volgens de Goudse Schouwburg werd Van Nieuwkerk onderweg naar het theater ziek. Daarom kon de voorstelling niet doorgaan. Het theater laat weten inmiddels te zoeken naar een nieuwe datum.



Vrijdagavond nog niet geschrapt

Matthijs staat momenteel samen met muzikant Sven Figee in het theater. De twee trekken met hun voorstelling door het land. Voor vrijdagavond staat er opnieuw een optreden gepland, dit keer in Theater De Storm in Winterswijk. Vooralsnog is die avond niet geschrapt.

Het duo werkte eerder ook al samen op het podium. In 2025 maakten Matthijs van Nieuwkerk en Sven Figee samen een zomertour langs verschillende theaters.

