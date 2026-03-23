Matthijs Van Nieuwkerk

Vader van Matthijs van Nieuwkerk overleden: ‘Mijn lieve vader’

Tekst: Denise Delgado

23/03/2026

De vader van Matthijs van Nieuwkerk is overleden. Dat heeft de presentator zelf bekendgemaakt via zijn nieuwsbrief op Substack. Jacques van Nieuwkerk is 93 jaar geworden.

In een kort bericht laat Matthijs weten dat hij deze week niet zal werken vanwege het verlies. “Mijn lieve vader is overleden. 93 jaar. Deze week is de uitvaart. Ik ben er maandag weer”, schrijft hij. Over de datum of de oorzaak van het overlijden zijn geen verdere details gedeeld.

Matthijs is sinds begin dit jaar actief op Substack, waar hij op werkdagen een nieuwsbrief publiceert. Daarin schrijft hij naar eigen zeggen dagelijks een lijstje ‘voor een overzichtelijk leven in modern times’.

BEELD: ANP/SUBSTACK

