Peter R. de Vries Foundation waarschuwt na berichtgeving over Tanja Groen

Tekst: Denise Delgado

De Peter R. de Vries Foundation reageert terughoudend op de berichtgeving over een mogelijke doorbraak in de verdwijningszaak van Tanja Groen. Maandagochtend meldden onder meer ‘De Limburger’ en ‘De Telegraaf’ dat een Belgische gevangene zegt te weten wat er met de toen 18-jarige studente is gebeurd.

Volgens die man zou niet alleen een verdachte in beeld zijn, maar ook een plek waar het lichaam van Tanja mogelijk te vinden is. De stichting, die nauw betrokken is bij de familie, benadrukt echter dat grote voorzichtigheid op zijn plaats is.

Directeur Annemiek van Spanje laat weten dat de familie in deze fase vooral behoefte heeft aan rust. De stichting zegt eerder al aan de journalist te hebben doorgegeven geen inhoudelijk commentaar te willen geven. “Wij vinden het belangrijk dat publicaties over een dergelijk onderwerp met grote zorgvuldigheid plaatsvinden. Daarvan is nu geen sprake.”

De tipgever is volgens de berichtgeving Johan V., een man die eerder al tot levenslang werd veroordeeld in een moordzaak in Heerlen. Hij verkeerde in de jaren negentig in het criminele milieu in Maastricht en was in het onderzoek naar Tanja Groen al eerder in beeld geweest. Wat zijn precieze rol was, bleef destijds onduidelijk.

Meer dan 3o jaar onzekerheid

Voor de ouders van Tanja duurt de onzekerheid inmiddels al meer dan dertig jaar. Juist daarom vraagt de Peter R. de Vries Foundation de media om uiterst terughoudend te zijn en de familie voorlopig met rust te laten.

