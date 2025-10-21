Kelly de Vries stopt als directeur van Peter R. de Vries Foundation

Tekst: Denise Delgado

Na bijna vierenhalf jaar neemt Kelly de Vries (38) afscheid als directeur van de Peter R. de Vries Foundation. In een persbericht laat ze weten dat het geen gemakkelijke beslissing was, maar dat het ‘voelt als het juiste moment om een nieuwe stap te zetten.’

Coldcasezaken

Sinds het overlijden van haar vader in 2021 stond Kelly aan het hoofd van de stichting, die zich inzet voor coldcasezaken. ‘De afgelopen jaren zijn intens, leerzaam en bijzonder waardevol geweest. Het contact met nabestaanden, achterblijvers en andere betrokkenen bij coldcasezaken heeft mij diep geraakt.’

Per 1 december draagt ze het stokje over aan strafrechtadvocaat Annemiek van Spanje, die al langer bij de Foundation betrokken is. ‘Naast haar fantastische kennis van zaken op juridisch vlak – en inmiddels ook op coldcasegebied – is Annemiek enorm betrokken bij de mensen voor wie we dit doen.’

De dochter van Peter R. blijft in ieder geval tot 1 december actief om de overdracht soepel te laten verlopen en blijft daarna als ambassadeur betrokken bij de Foundation. Kelly blijft wél verbonden aan de organisatie als ambassadeur en richt zich daarnaast op haar werk als spreker, dagvoorzitter en voice-over. Haar nieuwe activiteiten zijn te volgen via haar eigen kanalen en op www.kellydevries.org.

Peter R. de Vries Foundation

De Peter R. de Vries Foundation zet zich in om onopgeloste misdrijven opnieuw onder de aandacht te brengen. In de afgelopen jaren is de stichting uitgegroeid tot een belangrijke speler binnen het coldcase-veld. Meer dan vijftig zaken werden heropend of belicht, wat in meerdere gevallen tot doorbraken leidde, zoals bij de vermissing van Maria van der Zanden en de moord op Mike Venema.

