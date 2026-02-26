Rijk Hofman nieuwe presentator van Temptation Island Benelux

Rijk Hofman (28) krijgt een nieuwe rol bij Prime Video: hij wordt presentator van Temptation Island Benelux. Dat doet hij samen met de Vlaamse Annelien Coorevits (39), die eerder al meerdere seizoenen van het programma presenteerde.

Een exacte startdatum is nog niet bekend. Prime Video meldt wel dat het nieuwe seizoen ‘binnenkort’ verschijnt. Eind vorig jaar werd al duidelijk dat producent Banijay werkt aan een nieuwe versie van de realityreeks.

Stekker eruit

In Nederland was Temptation Island jarenlang te zien bij RTL, maar twee jaar geleden werd de stekker eruit getrokken na berichten en meldingen over psychische klachten bij oud-deelnemers.

‘Grote droom’

Rijk presenteerde eerder Singletown en maakt op YouTube video’s waarin hij reality-tv bespreekt. Over zijn nieuwe klus zegt hij: “Ik kijk alle realityshows die bestaan. Dus er eentje van dichtbij meemaken is een grote droom.”

