AVROTROS overweegt juridische stappen na verstoring talkshow Eva
21/04/2026
AVROTROS bekijkt of er juridische stappen kunnen worden genomen tegen de twee mannen die maandagavond de talkshow ‘Eva’ verstoorden. Volgens de omroep ging het om twee studenten die een weddenschap hadden verloren.
Twee mannen verwijderd
Een woordvoerder laat weten dat het inlossen van een weddenschap misschien eervol kan zijn, maar dat het verstoren van een live-uitzending van Eva veel te ver gaat. De twee mannen zijn uit de studio van Eva verwijderd en zijn volgens de omroep ook niet meer welkom.
Het incident gebeurde tijdens een onderdeel met Peter Pannekoek. Twee mannen liepen vanuit het publiek naar voren en vroegen of ze ergens een drankje konden bestellen. Kort daarna werden ze de studio uitgezet.
AVROTROS heeft naar aanleiding van het voorval contact opgenomen met de politie.
