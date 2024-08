Eva Jinek heeft bijzondere tafel in nieuwe talkshow

In de nieuwe talkshow van Eva Jinek, die op maandag 2 september begint, zit de presentatrice aan een ovale tafel die de vorm lijkt te hebben van een avocado. Maandag deelt Jinek een kort filmpje op Instagram waarin ze de nieuwe tafel introduceert.

Eva tekent op een groot vel papier de ovale vorm van de tafel met daarin een inkeping waarin ze zelf zit. In het filmpje komen diverse objecten in dezelfde vorm voorbij, zoals een spiegelei, een wolk en een groep bomen met een open plek in het midden. “Kan. Niet. Wachten”, schrijft de 46-jarige presentatrice in het bijschrift.

De pit

Doorgaans zitten presentatoren en gasten van talkshows aan rechthoekige of ronde tafels. In de opzet van Eva, zoals het nieuwe AVROTROS-programma van Jinek heet, lijkt het erop dat gasten ook achter de talkshowhost aan tafel kunnen zitten. De presentatrice zelf zit als het ware in de pit van haar avocadovormige tafel.