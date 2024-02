Eva Jinek over misstanden bij WNL: ‘Doe gewoon normaal’

Presentatrice Eva Jinek vindt dat mensen in de televisiewereld “gewoon normaal” tegen elkaar moeten doen. Dat zei ze woensdagavond in de uitzending van Kunststof op NPO Radio 1. Jinek reageerde op een artikel van het AD over WNL-baas Bert Huisjes, die voor een “angstcultuur” zou zorgen en manipulatief gedrag vertoonde. Jinek, die zelf ook kort bij WNL heeft gewerkt, had zich in het artikel ook uitgelaten over Huisjes.

“Het is meer dan twaalf jaar geleden dat ik daar werkte. maar je moet je voorstellen dat daar nog steeds jonge journalisten werken, zoals ik dat destijds was”, zegt Jinek in het radioprogramma. Ze wil verder niet in detail treden over haar ervaringen. “Ik vind dat jonge mensen die bij de publieke omroep werken gewoon in een normale werkomgeving moeten kunnen functioneren.”

Een plek waar mensen “gepest en geïntimideerd” worden, is volgens Jinek niet in orde. “En dat is jouw eerste verantwoordelijkheid als baas, dat dat niet zo gebeurt.”

Doe gewoon normaal

Verscheidene presentatrices lieten aan het AD weten dat Huisjes “onveilig en onvoorspelbaar gedrag” vertoont. Jinek liet weten zich te herkennen in deze verhalen. “Het is niet voor niets dat ik daar zo kort heb gewerkt”, zei ze tegen het AD. “Helaas, ik herken de verhalen. Ik hoop dat er nu iets gaat veranderen voor alle jonge mensen die er werken en die niet in dit soort situaties terecht mogen komen.”

Jinek vindt zeker dat ook zij als talkshowpresentatrice een verantwoordelijkheid draagt voor de manier waarop wordt omgegaan met medewerkers. “En ik voel dat na alles wat er is gebeurd nog meer. Maar ik hoef niet na te denken of ik normaal doe tegen mensen, dat is gewoon hoe ik opgevoed ben, hoe ik altijd met mensen omga”, zegt ze. “Uiteindelijk is het heel eenvoudig: doe gewoon normaal.”