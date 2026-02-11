Hockeyongeluk: Hélène Hendriks mist een vingertopje

Tekst: Evelien Berkemeijer

In HNM De Podcast vertelt Hélène Hendriks hoe een hockeyongeluk haar een vingertopje kostte.

Samen met Merel Ek en Noa Vahle blikt Hélène Hendriks terug op een verrassingsetentje dat zij voor haar regelden, na een zware rugoperatie en ziekenhuisperiode. Het gesprek verschuift al snel naar littekens, en dus naar het stompje, zoals ze het zelf noemt.

Lees ook: Hélène Hendriks over voetballer in strakke boxershort: ‘Dat doen ze expres’

De strafcorner die misging

Jaren geleden speelde Hélène tegen Kampong. Ze stond in het doel en was eerste uitloop bij een strafcorner. Noa legt uit: ‘Eerste uitloop is eigenlijk best gevaarlijk, want je rent in de lijn van het schot.’ Volgens Merel is dat eigenlijk niet de bedoeling, al gebeurt het wel. Hélène zegt dat ze ‘heel dom stond te doen’, waardoor ze te laat was; de bal sloeg tegen haar vinger. ‘Lag die eraf, topje.’ Op de vraag van Merel of het topje op het veld lag, zegt Hélène: ‘Dat kon je dus niet zien, want er zat overal bloed en je bent eigenlijk een beetje in shock.’ Haar zus bracht haar naar het ziekenhuis, waar werd gevraagd of het topje was meegenomen. Twintig minuten later kwam het alsnog in een koelbox aan. ‘Die wedstrijd werd stilgelegd, ze moesten dat topje zoeken.’ Vastzetten lukte niet meer.

Tekst gaat verder onder video.

Foto’s Hélène Hendriks op Omroep Brabant

De volgende ochtend werd Hélène wakker in het ziekenhuis en zag op Omroep Brabant foto’s van zichzelf: ‘Ik zie er niet uit! Ik denk: hoe komen ze aan die foto’s? Wat staat er onder aan die foto: Jan Hendriks.’ Haar vader had de beelden gemaakt en opgestuurd. ‘Dat was wel het begin van mijn tv-carrière’, zegt Hélène.

Verbergen zonder schaamte

Noa merkt op dat Hélène lange tijd probeerde het stompje te verbergen. Dat ging vanzelf, vertelt Hélène: ‘In het begin: je wil dat niet laten zien dus dan hou je je microfoon anders vast en op een gegeven moment is dat dan tweede natuur geworden.’ Schamen doet ze zich niet, en volgens Merel valt het nauwelijks op omdat er een nagel op zit. Terugkijkend op de bewuste wedstrijd: de goal voorkwam ze, maar de uitslag werd alsnog 7-1.

Foto: ANP