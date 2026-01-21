Hélène Hendriks over voetballer in strakke boxershort: ‘Dat doen ze expres’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Spelers in hun ondergoed bij een interview: het gebeurt gewoon. In HNM De Podcast blikt Noa Vahle terug op een ontmoeting die nét iets minder bedekkend verliep. De hints vliegen over tafel, zonder dat de naam valt. En volgens Hélène Hendriks is het gedrag allerminst toevallig.

Merel Ek en Hélène Hendriks herkennen het fenomeen. Volgens hen komt het geregeld voor dat een speler in onderbroek aanschuift. Hélène ziet er een duidelijke bedoeling achter: shockeren. In deze aflevering draait het om één specifieke ontmoeting, met Noa Vahle.

Het interview dat anders liep dan anders

Noa Vahle schetst hoe het begon bij een ruil na de wedstrijd: ‘Normaal gesproken ruilen spelers hun shirtje, maar deze speler had zijn broekje geruild.’ Of er echt was geruild, bleef voor haar onduidelijk, maar het resultaat was duidelijk: de speler verscheen in een ‘hele strakke boxershort’. Merel reageert droog: ‘Wilde hij wat laten zien?’

Tekst gaat verder onder video.

Boxershort op ooghoogte voor Noa Vahle

De situatie werd prikkelender toen de speler Noa complimenteerde om haar outfit. Noa: ‘Ik wilde zeggen: ‘Leuk broekje’, maar die slikte ik heel ff in.’ Over het perspectief zegt ze: ‘Hij was vrij lang, dus het was een beetje op ooghoogte.’ Wanneer Merel vraagt of haar blik afdwaalde, houdt Noa het speels dubbelzinnig: ‘Het was een hele grootse… wedstrijd die hij had gespeeld.’ De lengte van de speler zet Hélène op het juiste spoor; ze noemt hem een lieve jongen en geeft nog een extra aanwijzing: ‘Hij heeft FC Emmen ook gespeeld.’ Ondertussen plaatsen Merel en Hélène het in een breder patroon: volgens Hélène gebeurt het doelbewust om te shockeren.

FOTO: ANP