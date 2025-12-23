Noa Vahle feliciteert voetballer per ongeluk met ‘verbranding’ zoon

Noa Vahle blikt in HNM De Podcast terug op een pijnlijke verspreking tijdens een live-interview.

Ze vroeg David Hancko om een gesprek, waarin beiden in het Engels spraken. Aan het einde ging het mis toen Noa Vahle een felicitatie wilde uitspreken.

Live-interview in het Engels

Noa vroeg David om een interview en schakelde daarbij over op Engels. Het gesprek verliep soepel, tot de afsluiting. Daar wilde de presentatrice vriendelijk afronden met een persoonlijke noot richting de voetballer. Ze vroeg naar zijn scheenbeschermers, waarop nog steeds het logo van Feyenoord staat. De verdediger vertelde dat hij ze binnenkort laat vernieuwen, want: ‘My second son was born’. Hij wil graag een foto van het hele gezin, inclusief de nieuwe zoon, op zijn nieuwe scheenbeschermers.

Noa Vahle onthult verspreking

Bij het afronden combineerde Noa per ongeluk ‘born’ en ‘birth’ tot iets dat klonk als ‘burn’, en zei: ‘Congratulations with the burn of your son’. In het Nederlands komt dat neer op van harte gefeliciteerd met de verbranding van je zoon. David bedankte haar, waarna Noa ervoor koos zich niet te corrigeren, in de hoop dat het niemand was opgevallen. Ook Hélène Hendriks laat weten dat zij het, ondanks het zien van het interview, niet had gehoord.

