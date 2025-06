Hélène Hendriks deelt gezondheidsupdate na operatie

Deze 5 sterrenbeelden nemen het liefst de leiding in een relatie

In elke relatie is er meestal wel één die net iets vaker het initiatief neemt. En ja hoor, dat zie je vaak terug in hun sterrenbeeld. Benieuwd welke tekens graag de touwtjes in handen houden in de liefde? Dit zijn de 5 sterrenbeelden die het liefst de leiding nemen in een relatie.